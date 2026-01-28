Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika
Kaliteli bir santrfor transfer edebilmek için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi istediği ismi Avrupa'da bulamayınca rotayı Güney Amerika'ya kırdı. Şimdi sarı lacivertlilerin listesinde 3 golcü yer alıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli ekip Brezilya'da forma giyen üç forvet oyuncusuyla temas kurdu.
İLK SIRADA LOPEZ VAR
Listenin ilk sırasında Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli golcü Jose Manuel Lopez yer alıyor.
Palmeiras ile olan sözleşmesini Aralık 2029'a kadar uzatan Lopez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
TAKIM ARKADAŞI DA LİSTEDE
Ayrıca Lopez'in takım arkadaşı 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vitor Roque da adaylar arasında.
35 milyon euro değeri olan genç forvet, birçok Avrupa devinin de transfer listesinde. Roque'un sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ İSİM PEDRO
Sarı-Lacivertliler'in takip ettiği bir başka golcü ise Flamengo forması giyen Pedro.
28 yaşındaki Brezilyalı santrforun Rio ekibiyle olan kontratı 2027 yılına kadar.
