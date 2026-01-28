CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Kaliteli bir santrfor transfer edebilmek için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi istediği ismi Avrupa'da bulamayınca rotayı Güney Amerika'ya kırdı. Şimdi sarı lacivertlilerin listesinde 3 golcü yer alıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin bir golcü ihtiyacı iyice kendisini belli etmeye başladı.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

En Nesyri ile yolları ayırmak için gün sayan sarı lacivertliler ara transfer döneminde Avrupa'dan bir yıldız santrfor transfer etmek istiyordu ancak Kanarya, aradığı ismi burada bulamadı.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Sarı lacivertli yönetim aldığı flaş kararla santrfor transferi için rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli ekip Brezilya'da forma giyen üç forvet oyuncusuyla temas kurdu.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

İLK SIRADA LOPEZ VAR

Listenin ilk sırasında Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli golcü Jose Manuel Lopez yer alıyor.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Palmeiras ile olan sözleşmesini Aralık 2029'a kadar uzatan Lopez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

TAKIM ARKADAŞI DA LİSTEDE

Ayrıca Lopez'in takım arkadaşı 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vitor Roque da adaylar arasında.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

35 milyon euro değeri olan genç forvet, birçok Avrupa devinin de transfer listesinde. Roque'un sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

ÜÇÜNCÜ İSİM PEDRO

Sarı-Lacivertliler'in takip ettiği bir başka golcü ise Flamengo forması giyen Pedro.

