Fenerbahçe'den 3'lü santrfor harekatı! Rota Güney Amerika

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin bir golcü ihtiyacı iyice kendisini belli etmeye başladı.

En Nesyri ile yolları ayırmak için gün sayan sarı lacivertliler ara transfer döneminde Avrupa'dan bir yıldız santrfor transfer etmek istiyordu ancak Kanarya, aradığı ismi burada bulamadı.