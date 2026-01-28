Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi! Yönetimin elini kolunu bağladı
Fenerbahçe'de geleceği bir hayli merak konusu haline gelen En-Nesyri'nin transfer durumu adeta yılan hikayesine döndü. Futbolcudan gelen son haberler, sarı-lacivertli yönetimin adeta elini kolunu bağladı. İşte Faslı yıldıza dair son gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
İtalyan ekibinin kiralama teklifini F.Bahçe kabul etti ancak En Nesyri "Kiralık gitmem" dedi.
İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi.
Yıllık 8 milyon Euro alan 28 yaşındaki santrfor, Haziran 2029'a kadar süren kontratının farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.