Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi! Yönetimin elini kolunu bağladı

Fenerbahçe'de geleceği bir hayli merak konusu haline gelen En-Nesyri'nin transfer durumu adeta yılan hikayesine döndü. Futbolcudan gelen son haberler, sarı-lacivertli yönetimin adeta elini kolunu bağladı. İşte Faslı yıldıza dair son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak Faslı oyuncu kararları ile yönetimin de elini kolunu bağladı.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim santrfor takviyesi isterken futbolcu ise Juventus'u geri çevirerek herkesi şok etti.

İtalyan ekibinin kiralama teklifini F.Bahçe kabul etti ancak En Nesyri "Kiralık gitmem" dedi.

İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi.

Yıllık 8 milyon Euro alan 28 yaşındaki santrfor, Haziran 2029'a kadar süren kontratının farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istiyor.

