Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ederson'u yedekleyecek bir kaleci arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı. Tecrübeli file bekçisinin resmi imzayı atmak için o ismi beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:38
Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transferini kanat bölgesine gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Kanarya, 25 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth transferleri için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi de Mert Günok olmuştu.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen milli kaleciyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan Mert Günok, İrfan Can Eğribayat'ın transferini bekliyor.

Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

İrfan gittiği an 36 yaşındaki kalecinin transferi açıklanacak. 2015'te altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılan ve Bursaspor'a transfer olan tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli formayla daha önce 51 maça çıktı.

