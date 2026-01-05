Fenerbahçe'de Mert Günok gelişmesi! İmzanın gecikmesinin sebebi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ederson'u yedekleyecek bir kaleci arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı. Tecrübeli file bekçisinin resmi imzayı atmak için o ismi beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transferini kanat bölgesine gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
Kanarya, 25 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth transferleri için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi de Mert Günok olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen milli kaleciyle anlaşma sağladı.
10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan Mert Günok, İrfan Can Eğribayat'ın transferini bekliyor.
İrfan gittiği an 36 yaşındaki kalecinin transferi açıklanacak. 2015'te altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılan ve Bursaspor'a transfer olan tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli formayla daha önce 51 maça çıktı.