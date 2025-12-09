Fenerbahçe ve Galatasaray, Leo Pereira'nın peşinde!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte takımlar, devre arasında eksik mevkilere takviye yapmak üzere temaslarını sıklaştırdı. Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Leo Pereira'nın peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun isteği bir sol stoper. Oosterwolde'nin performansının soru işareti barındırması nedeniyle bir tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, listesini oluşturmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda savunmadaki alternatifleri artırmaya çalışan Galatasaray'ın, devre arasında bir stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Singo'nun ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlıklarından dolayı stoper rotasyonunda eksik kalan Cimbom'un, bu doğrultuda bir ekleme yapması elzem görülüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu doğrultuda ortak olarak yönlendiği isim ise Flamengo forması giyen Leo Pereira.
Brezilya basınından Ge Globo'nun haberine göre, bu sezon Copa Libertadores Şampiyonu olan takımın kaptanı Pereira ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Arabistan ve Avrupa'dan da ilgi var.
Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisinin yanı sıra, Flamengo'nun sezon ortasında İspanya'dan Valencia ve Sevilla, Portekiz'den Porto'nun tekliflerini geri çevirdiği vurgulandı.
Flamengo ile bu sezon 60 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacı, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...