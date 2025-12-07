CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liderlik şifresi

Liderlik şifresi

Son yıllarda liderlik koltuğuna abone olan ve kimselere kaptırmayan G.Saray'da ilk hedef yeni yıla kadar zirveyi korumak. Bunun için de sarı-kırmızılı takımın önünde iki karşılaşma bulunuyor.

Liderlik şifresi

Son yıllarda liderlik koltuğuna abone olan ve kimselere kaptırmayan G.Saray'da ilk hedef yeni yıla kadar zirveyi korumak. Bunun için de sarı-kırmızılı takımın önünde iki karşılaşma bulunuyor.

İlk yarının son iki maçında önce Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ardından ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki maçta 6 puan hedefleyen G.Saray, bunu başarırsa 2026 yılının ilk haftasında Trabzonspor mücadelesine kadar zirvede kalmayı garantileyecek.

Aslında liderlik Türkiye'de son yıllarda sadece Aslan'ın alışkın olduğu bir pozisyon. Süper Lig'de geride kalan 63 haftanın 59'unu lider olarak bitiren Cimbom, bu sürede sadece 4 kez rakiplerine fırsat tanıdı. Bunlarda da G.Saray son 2 yılın ilk 2 haftalarını kazanmasına karşın averaj farkıyla geride kalmıştı.

