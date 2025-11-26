Abdülkerim Bardakcı'dan derbi paylaşımı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü oynanacak derbinin hazırlıklarına başladı. Cimbom'da tüm gözler kritik maça çevrilirken, futbolculardan da art arda paylaşımlar gelmeye başladı. Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan'ın ardından Abdülkerim Bardakcı da Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sahadan yenilgiyle ayrılmamamız gereken bir maçtı ve bunun hepimizde yarattığı hayal kırıklığının farkındayız.

Şimdi tüm odağımızı, motivasyonumuzu ve KONSANTRASYONumuzu Pazartesi günü derbiye yöneltelim.

Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var.

CİMBOM BAŞI DİK YÜRÜR!

İŞTE O PAYLAŞIM