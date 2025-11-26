CANLI SKOR ANA SAYFA
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Icardi'nin ardından...

İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Icardi'nin ardından...

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı ekibin 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 12:58
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Icardi'nin ardından...

Union Saint-Gilloise mağlubiyeti sonrası Galatasaray gözünü 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin ardından İlkay Gündoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gündoğan paylaşımında,

"Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz ve daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama biliyoruz ki Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım..."

İfadelerine yer verdi.

