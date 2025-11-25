CANLI SKOR ANA SAYFA
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızlılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:25
Galatasaray'da Okan Buruk:Osimhen ve Lemina'nın ağrıları oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızlılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İyi bir 11'imiz var. Ama yedek kulübesinde zayıfız. Osimhen ve Lemina'yı en azından kulübeye alabiliriz diye düşünüyorduk ama ağrıları olduğu için hem takıma bugün faydaları olmayacağını gördük hem de bir sonraki maçı kaçırma riskini göze alarak kadroya almadık. Bir sonraki maçta sahada olma şansları var.

Çok kritik ve önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum.

DİĞER
SON DAKİKA
