Galatasaray-Union SG CANLI | GS maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak güçlü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Belçika temsilcisi karşısında da galibiyet alarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Cimbom'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağı şimdiden büyük merak konusu. Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Torreira, İlkay, Barış, Sara, Sane, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Van de Perre, Zorgane, Rodriguez, Schoofs, Akinpelu, Khalaili, Patris

CİMBOM KAYBETMEK İSTEMİYOR

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, kritik maçı kazanarak puanını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. 3 puanla 28. sırada yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, zorlu virajı geçerek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

UNION SAINT-GILLOISE İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile karşılaştı. Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı üçüncü Belçika ekibi olacak.

UNION SAINT-GILLOISE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Ali Sami Yen Stadium holds his breath. Ready for the battle that will erupt tomorrow! 😤 pic.twitter.com/CWK6r7Vml9 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 24, 2025

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union Saint-Gilloise karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da maçta yer alamayacak. Ayrıca Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

"KADRO SAYISI OLARAK AZALDIK"

Union Saint-Gilloise maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Son durumlarına antrenman öncesinde bakacağız. Her takımın başarına gelecek şeyler bunlar. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üstü üste gelen sakatlıklar, cezalardan dolayı kadro sayısı olarak azaldık. Kim olursa olsun bizim için en önemli şey sahaya çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden oyuncularıma, takımıma çok güveniyorum. Son idman öncesinde bakacağız, yarın da durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek"

GALATASARAY BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için yarın sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yarın Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.

"BEN SAHA İÇERİSİNDE KONUŞUYORUM"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulunan Mauro Icardi şöyle konuştu:

Oyuna girme ve gol atma şansı yakaladım. Bu sene oynama şansı bulduğum maçlarda 7 golüm var. Ben saha içerisinde konuşuyorum. İlk 11'de mi yedek kulübesinde mi olacağıma hocam karar veriyor. En iyi takım nasıl olacaksa sahaya öyle çıkıyor. Benim işim gol atmak. Derbide gol atmak tabii ki önemli ama biz şu an yarınki maça hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. İyi sonuçlar almak için şansımız var. Önce bu maçı kazanıp sonra hafta sonu olan maça odaklanırız.

RAMS PARK'TA 33 MAÇLIK SERİ

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın Teknik Direktörü David Hubert, sarı-kırmızılı takım hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım. Mağlup olduğumuz maçlarda oyunumuzu oynamaya çalıştık. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık. Gerçekten en az rakip kadar mücadele etmemiz lazım. Futbolda da önemli olan mücadele etmektir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlarken, krallık yarışında da zirvede bulunuyor. Osimhen oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol attı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Cimbom'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol kaydetti.

ISMAIL JAKOBS SINIRDA

Union Saint-Gilloise maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Ismail Jakobs, sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmandaki Monaco maçında oynayamayacak.

OKAN BURUK'UN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 30 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 18, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 30 maçın 13'ünden galibiyet alırken, 9'unda yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

UNION SAINT-GILLOISE'IN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİKLERİ

Union Saint-Gilloise, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar Türkiye'den sadece Fenerbahçe ile eşleşti. Belçika temsilcisi, Fenerbahçe ile 3 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 1'ini kazanan Union Saint-Gilloise, sarı-lacivertlilere 2 kez de mağlup oldu. Union Saint-Gilloise, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken 5 golü kalesinde gördü.

UNION SAINT-GILLOISE BELÇİKA LİGİ'NDE LİDER

Belçika Ligi'nde 15 karşılaşmaya çıkan Union Saint-Gilloise, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 36 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Belçika ekibi ligde son olarak evinde Cercle Brugge'u 2-0'lık skorla yendi. Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederken, Newcastle United'a 4-0, Inter'e 4-0 ve Atletico Madrid'e de 3-1'lik skorlarla kaybetti.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.