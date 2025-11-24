Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Yapay zeka, Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayacak ve küme düşecek takımları güncelledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken yapay zekadan yeni tahmin geldi. Yapılan simülasyonda bu sezon Süper Lig'den düşecek takımlar da öngörüldü.
Yapay zekaya göre Süper Lig'de sezonu son sırada tamamlayıp küme düşecek takım Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibinin sezonu 24 puanla bitireceği tahmin edildi. Karagümrük'ün an itibarıyla 8 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de küme düşeceği tahmin edilen bir diğer takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayacağı öngörüldü.
NTV Spor'un derlediği haberde, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonunun ise Galatasaray olacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 84 puanla ipi göğüsleyeceği öngörüldü.