CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Yapay zeka, Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayacak ve küme düşecek takımları güncelledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken yapay zekadan yeni tahmin geldi. Yapılan simülasyonda bu sezon Süper Lig'den düşecek takımlar da öngörüldü.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Yapay zekaya göre Süper Lig'de sezonu son sırada tamamlayıp küme düşecek takım Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibinin sezonu 24 puanla bitireceği tahmin edildi. Karagümrük'ün an itibarıyla 8 puanı bulunuyor.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Süper Lig'de küme düşeceği tahmin edilen bir diğer takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Süper Lig'de bu sezon küme düşecek son takım olarak ise Eyüpspor tahmin edildi. Simülasyona göre İstanbul ekibi 31 puan toplayarak lige veda edecek.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Küme düşme hattının hemen üzerinde ise Gençlerbirliği yer aldı. Başkent ekibinin 34 puan toplayarak ligde kalacağı tahmin edildi.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Yapay zekaya göre sezonu 5. sırada tamamlayan takım Samsunspor olacak. Kırmızı-beyazlılar sezonu 58 puanla tamamlayacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Sezonu 4. sırada bitirecek takımın ise Beşiktaş olacağı tahmin edildi. Siyah-beyazlıların da Samsunspor gibi 58 puan toplayacağı öngörüldü.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Yapay zeka bu sezon Süper Lig'i 3. bitirecek takımın Trabzonspor olacağını tahmin etti. Simülasyonda bordo-mavililerin 61 puan toplayacağı görüldü.

Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

Süper Lig'de sezonun ikincisi olarak Fenerbahçe öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin 2025-2026 sezonunu 81 puanla tamamlayacağı tahmin edildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3 puan fark

NTV Spor'un derlediği haberde, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonunun ise Galatasaray olacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 84 puanla ipi göğüsleyeceği öngörüldü.

D&R REKLAM
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı
DİĞER
Yapay zekadan bomba tahmin! Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı...
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fethiyespor'da yeni teknik direktör! Fethiyespor'da yeni teknik direktör! 16:13
Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları! Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları! 16:09
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 16:06
Çorum'da flaş ayrılık! Çorum'da flaş ayrılık! 15:40
Öğretmenler Tüpraş Stadyumu’nda ağırlandı! Öğretmenler Tüpraş Stadyumu’nda ağırlandı! 15:04
Fenerbahçe'ye durmak yok! Fenerbahçe'ye durmak yok! 14:56
Daha Eski
Hakemden maçta hayati müdahale! Hakemden maçta hayati müdahale! 14:41
Beşiktaş'ın Karagümrük mesaisi başladı Beşiktaş'ın Karagümrük mesaisi başladı 14:32
Adana Demirspor tesislerinde işlem başladı! Adana Demirspor tesislerinde işlem başladı! 14:26
2025 Uluslararası Basketbol transfer raporu yayımladı! 2025 Uluslararası Basketbol transfer raporu yayımladı! 14:02
Osimhen'de sıcak gelişme! F.Bahçe derbisinde... Osimhen'de sıcak gelişme! F.Bahçe derbisinde... 13:58
Manisa Basket'e Beşiktaş'tan takviye! Manisa Basket'e Beşiktaş'tan takviye! 13:49