Union SG Teknik Direktörü'nden Galatasaray maçı açıklamaları!

Union SG Teknik Direktörü David Hubert ve Union Gilloise oyuncusu Adem Zorgane, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi konuştu.

Hubert'in sözleri şu şekilde:

Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Bu yüzden atmosferin nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferinin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık. Atmosferin kendi oyuncularımı yukarı çekmesini bekliyorum. Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek. Çok çok büyük bir takım. 9 puan aldılar. Liverpool'u yendiler. Eksikleri olsa bile bunu kapatabilecek seviyede kaliteli kadroları var. Victor Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var. Mauro Icardi var. Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var.

Adem Zorgane: Galatasaray Stadyumu'nun iyi bir atmosferi var. Gerçekten çok baskının olduğu bir yer. İyi bir stadyum, taraftarlar sahaya yakınlar ama biz oyuncu olarak bu maçları oynamak istiyoruz ve bizi motive ediyor. Baskılı ortam olacağını biliyoruz. Rakip takım oyuncular topu aldığında ıslık oluyor, tüm oyuncular bunun bilincinde.