Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Son dakika Galatasaray haberleri: Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında forma giyemeyecek olan yıldız golcünün, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 13:58
Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Salı günü sahasında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Cimbom'da zorlu mücadeleler öncesi yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan golcü futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıklamıştı.

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Çalışmalarını bireysel olarak salonda sürdüren Osimhen, salı günü Union Saint-Gilloise ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Sabah'ın haberine göre, Belçika ekibiyle oynanacak maçı kaçıracak olan Nijeryalı santrforun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği cuma günü netleşecek.

