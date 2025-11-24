Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
Son dakika Galatasaray haberleri: Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında forma giyemeyecek olan yıldız golcünün, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağının netleşeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Salı günü sahasında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Cimbom'da zorlu mücadeleler öncesi yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.
