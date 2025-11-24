Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 18:05
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından Union Saint-Gilloise karşılaşmasının taktik organizasyonuyla sona erdi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yer almadı.

Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı da takımla çalıştı.

