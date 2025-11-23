CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sakatlık kabusu

Sakatlık kabusu

Gençlerbirliği karşısında eksiklere yenileri de eklendi. Lemina ve Singo henüz ilk yarıda sakatlık yaşayıp kenara gelmek zorunda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakatlık kabusu

Galatasaray son yıllarda yaşamadığı kadar sakatlığı kısa süre içerisine sığdırmayı başardı. Sarı- kırmızılılarda her gün bir sakatlık haberi canları sıkıyor. Karşılaşma öncesinde çok sayıda eksiği bulunan G.Saray'da dün de iki kritik sakatlık yaşandı. Mücadelenin 17. dakikasında Mario Lemina topsuz alanda yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Gabonlu futbolcu, yerini Yusuf Demir'e bıraktı. Karşılaşmanın 40. dakikasında ise bu kez Wilfried Singo adalesinden sakatlık yaşadı ve yerini Mauro İcardi'ye bıraktı. Böylece G.Saray'daki sakatlık sayısı 7'ye yükseldi. Osimhen, Yunus, Kaan, Berkan ve Jakobs ise mücadele öncesinde sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

G.Saray'dan orta saha sürpriz hamle!
D&R REKLAM
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
F.Bahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
Daha Eski
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 00:50
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 00:50
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 00:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:50
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 00:50