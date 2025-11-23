Sakatlık kabusu

Galatasaray son yıllarda yaşamadığı kadar sakatlığı kısa süre içerisine sığdırmayı başardı. Sarı- kırmızılılarda her gün bir sakatlık haberi canları sıkıyor. Karşılaşma öncesinde çok sayıda eksiği bulunan G.Saray'da dün de iki kritik sakatlık yaşandı. Mücadelenin 17. dakikasında Mario Lemina topsuz alanda yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Gabonlu futbolcu, yerini Yusuf Demir'e bıraktı. Karşılaşmanın 40. dakikasında ise bu kez Wilfried Singo adalesinden sakatlık yaşadı ve yerini Mauro İcardi'ye bıraktı. Böylece G.Saray'daki sakatlık sayısı 7'ye yükseldi. Osimhen, Yunus, Kaan, Berkan ve Jakobs ise mücadele öncesinde sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.