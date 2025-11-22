Osimhen kadroda yok

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında yer alamayacak. Aynı şekilde Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı bu akşam sahaya çıkamayacak. Öte yandan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle forma giyemeyecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER