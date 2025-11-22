CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen kadroda yok

Osimhen kadroda yok

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Osimhen kadroda yok

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında yer alamayacak. Aynı şekilde Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı bu akşam sahaya çıkamayacak. Öte yandan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle forma giyemeyecek.

