Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk yıldız ismin sakatlığını açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk yıldız ismin sakatlığını açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi yıldız oyuncunun sakatlığı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 19:36
Galatasaray'da Okan Buruk yıldız ismin sakatlığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Buna da şükür diyeceğim. Eksiklerimiz var ama kadro yapımız, yine iyi bir ilk 11 ile sahadayız. Kendi sahamızdayız. Rakibimizin son maçlardaki çıkışını görüyoruz. Beklediğimiz senaryo, rakibin beklediği ve geçiş hücumu düşündüğü bir senaryo. Bunu da zaman zaman iyi yapıyorlar."

"SAKATLIĞI BİZE SÜRPRİZ OLDU"

"Kadroda bugün ve salı gününü düşündük. Osimhen'in sakatlığını biliyorduk. Bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar, milli takım araları zor oluyor, milli takımda ne yaptıklarını da tam bilmiyorsunuz. Biz burada çok önem gösteriyoruz."

"EREN VE METEHAN..."

"Üst üste sakatlıklar, futbolda bunlar var. Eren ve Metehan'da hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Kendi sahamızdayız, rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Onlar daha hazır. Milli takıma oyuncu göndermeden hazırlandılar. Biz bugüne, salı gününe, gelecek haftaya hazırlanıyoruz. İyi bir 11'imiz var. Taraftarımızla birlikte maçı kazanabilecek bir 11'imiz var." dedi.

