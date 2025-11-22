Galatasaray-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle ilk maçında, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Son 2 mücadelesinde gol bulamayarak 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde telafi maçına çıkacak. Ligde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana sahip Okan Buruk'un ekibi, haftalardır domine ettiği liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmamak için hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği ise ilk 12 maçından 3 galibiyet elde etti ve 11 puanla 14. sıraya yerleşti. Küme hattına yakın olan Volkan Demirel'in öğrencileri, zorlu deplasmanda sürpriz arayacak. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. RAMS Park'taki karşılaşma, Ozan Ergün'ün düdüğüyle saat 20.00'de start alacak. Sarı-kırmızılılar, evindeki son 7 lig maçında Gençlerbirliği'ni puansız gönderdi. Okan Buruk'un ekibi, başkent temsilcisini ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 6 golüne ise engel olamadı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig lideri Galatasaray son 2 maçta 5 puan yitirdi. Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Aslan, son olarak Kocaelispor deplasmanında da 1-0 yenildi. İki maçta kazanamayan ve gol de atamayan Cimbom bu kötü seriyi bitirerek taraftarları önünde yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Abdülkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang

Galatasaray kazanırsa: Eğer Galatasaray sahadan galip ayrılırsa, hanesine 3 puan ekleyerek üst sıralardaki konumunu güçlendirecek. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaracak ve averajını da artırarak ligdeki liderlik hedefini sağlamlaştıracak.

Gençlerbirliği kazanırsa: Gençlerbirliği maçtan galip ayrılırsa, deplasmanda elde ettiği 3 puanla alt sıralardan uzaklaşacak ve küme düşme hattından çıkma yolunda kritik bir avantaj sağlayacak. Galatasaray'ın puan kaybetmesi ise liderlik yarışında dengeleri değiştirebilir ve Fenerbahçe'ye liderlik fırsatı sunabilir.

Berabere biterse: Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde her iki takım da birer puan alacak. Bu sonuç, Galatasaray açısından bir puan kaybı anlamına gelirken Gençlerbirliği için deplasmandan alınan değerli bir puan olarak değerlendirilecek. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet elde etmesi halinde Galatasaray, liderliği kaptırabilir.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı şifresiz değil. Yayın beIN SPORTS 1 üzerinden yapılacak. beIN Sports rendyol Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı konumunda olup, maçlar yalnızca abonelik sistemi üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle taraftarların karşılaşmayı takip edebilmeleri için beIN SPORTS aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

99. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 54 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 172 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım ligde son olarak 2 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da oynadı ve Galatasaray 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

RAMS PARK'TA 32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, resmi maçlarda evinde mağlup olmuyor. RAMS Park'ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada hem hücumda ve hem de savunmada başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, aynı gol sayısına sahip Fenerbahçe ile zirvede yer aldı. Kalesinde 6 gol gören Aslan, Göztepe ile birlikte de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca 6 müsabakayı da gol yemeden tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, ligde son oynadığı Trabzonspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol atamadı.

Galatasaray'ın, Süper Lig'de bu sezon attığı 25 golü 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ligdeki gollerde ise Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 6 gol sevinci yaşayan Icardi'nin ardından Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

TORREIRA SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan İlkay Gündoğan ise kadroda olacak. İlkay sakatlığından önce son olarak ligde Başakşehir ile yapılan müsabakada oynamıştı.

OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor ve Bodrum FK'nın başındaydı. Oynanan 4 müsabakada Okan Buruk'un ekibi 3, Volkan Demirel'in ekipleri ise 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.