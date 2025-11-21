CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Rodrygo bombası! İşte transfer formülü

Galatasaray'dan Rodrygo bombası! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından dünya futbolunun bir diğer yıldızı Rodrygo için devreye girdi. Real Madrid'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Galatasaray’dan Rodrygo bombası! Transferde kiralama formülü

Türkiye standartlarının üzerinde tarihin en iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, vites yükseltmeye devam ediyor. Aynı oranda gelirlerini de arttıran sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından bir dünya yıldızına daha parçalı formayı giydirmek istiyor.

Galatasaray’dan Rodrygo bombası! Transferde kiralama formülü

Bu isim İspanyol devi Real Madrid'de mutsuz olan ve fazla şansı bulamayan Brezilyalı Rodrygo'dan başkası değil. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Rodrygo da ayrılmak istiyor.

Galatasaray’dan Rodrygo bombası! Transferde kiralama formülü

ABD-Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek isteyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, düzenli olarak forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray’dan Rodrygo bombası! Transferde kiralama formülü

Bunun üzerine sarı- kırmızılar sezon sonuna kadar Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katabilmek için harekete geçme kararı aldı. İsmi çok sayıda Avrupa deviyle anılan Rodrygo'ya forma garantisi verecek olan sarı-kırmızılılar, tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray’dan Rodrygo bombası! Transferde kiralama formülü

İNGİLİZLER TALİP OLDU

Alonso'nun gelişinden sonra gözden çıkartılan Rodrygo'nun talipleri de artıyor. Football 365'in haberine göre İngiliz ekipleri Manchester City, Arsenal ve Tottenham, Real Madrid'e 60 + 20 milyon euro seviyesinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in bu bedele satışa izin vereceği ifade edildi.

