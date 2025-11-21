Galatasaray’dan Rodrygo bombası! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Türkiye standartlarının üzerinde tarihin en iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, vites yükseltmeye devam ediyor. Aynı oranda gelirlerini de arttıran sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından bir dünya yıldızına daha parçalı formayı giydirmek istiyor.

Bu isim İspanyol devi Real Madrid'de mutsuz olan ve fazla şansı bulamayan Brezilyalı Rodrygo'dan başkası değil. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Rodrygo da ayrılmak istiyor.