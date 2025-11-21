Galatasaray’dan Rodrygo bombası! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından dünya futbolunun bir diğer yıldızı Rodrygo için devreye girdi. Real Madrid'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Türkiye standartlarının üzerinde tarihin en iyi kadrolarından birisini oluşturan G.Saray, vites yükseltmeye devam ediyor. Aynı oranda gelirlerini de arttıran sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından bir dünya yıldızına daha parçalı formayı giydirmek istiyor.
Bu isim İspanyol devi Real Madrid'de mutsuz olan ve fazla şansı bulamayan Brezilyalı Rodrygo'dan başkası değil. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Rodrygo da ayrılmak istiyor.
ABD-Kanadave Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek isteyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, düzenli olarak forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bunun üzerine sarı- kırmızılar sezon sonuna kadar Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katabilmek için harekete geçme kararı aldı. İsmi çok sayıda Avrupa deviyle anılan Rodrygo'ya forma garantisi verecek olan sarı-kırmızılılar, tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi elini çabuk tutmak istiyor.
İNGİLİZLER TALİP OLDU
Alonso'nun gelişinden sonra gözden çıkartılan Rodrygo'nun talipleri de artıyor. Football 365'in haberine göre İngiliz ekipleri Manchester City, Arsenal ve Tottenham, Real Madrid'e 60 + 20 milyon euro seviyesinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in bu bedele satışa izin vereceği ifade edildi.