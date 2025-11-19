TRANSFER HABERİ - İngiliz devinden Wilfred Singo'ya servet!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Wilfried Singo sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Güçlü fiziği, top tekniği ve sürati ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu süre aldığı maçlarda herkesi kendisine hayran bıraktı.

Sağ bekte inanılmaz işler başaran Singo, gerektiğinde stoperde de oynayacak meziyette ve bunu da başarıyla gerçekleştirebiliyor. Davinson Sanchez'le de iyi bir ikili oluşturuyorlar.