Osimhen Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı! İşte yarıştığı isimler

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraylı Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün 3 finalistinden biri oldu. Osimhen'in yarışacağı isimler ve ödül töreninin yapılacağı tarih ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 21:47
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. Osimhen, ödülü kazanmak için PSG'de forma giyen Faslı yıldız Achraf Hakimi ve Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile kapışacak.

CAF'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, ödülü kazanacak oyuncunun 6 Ocak ve 15 Ekim 2025 tarihleri arasında gösterdiği performans baz alınacak.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü 19 Kasım tarihinde Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek ödül töreni ile sahibini bulacak.

5
