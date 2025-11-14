Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık!

Galatasaray'da bir yanda devre arasında yapılacak teklifler konuşulurken bir yandan da ayrılma ihtimali olan isimler belli olmaya başladı. Sarı kırmızılılar, 20 milyon Euro'luk teklif gelirse o ismi elden çıkaracak. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Sabah'ta yer alan habere göre Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır.
Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.