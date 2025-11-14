CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık!

Galatasaray'da bir yanda devre arasında yapılacak teklifler konuşulurken bir yandan da ayrılma ihtimali olan isimler belli olmaya başladı. Sarı kırmızılılar, 20 milyon Euro'luk teklif gelirse o ismi elden çıkaracak. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:58 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:18
Performansıyla ilk döneminin çok gerisinde kalan Gabriel Sara için transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezon gelir gelmez performans gösteren Gabriel Sara ilk 16 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koymuş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın gönlüne girmişti.

Sara bu sezon 16 resmi maçta sadece 1 gol-2 asistlik katkı sağlayabildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır.

Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.

