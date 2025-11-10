CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Lucas Torreira için açıklama!

Galatasaray'dan Lucas Torreira için açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Lucas Torreira'nın sağlık durumu için açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 14:41 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 14:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Lucas Torreira için açıklama!

Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize" ifadelerine yer verildi.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası!
DİĞER
Benfica'da Jose Mourinho çılgına döndü! Mario Branco ile hakemin üzerine yürüdü...
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... 15:05
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! 15:00
G.Saray'dan Torreira için açıklama! G.Saray'dan Torreira için açıklama! 14:40
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! 14:37
Torreira'dan göndermeli paylaşım! Torreira'dan göndermeli paylaşım! 14:29
F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi 13:04
Daha Eski
Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17
Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! 12:13
Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36