Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Kocaelispor maçı 11'i

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de bugün Kocaelispor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Hollanda deplasmanında Ajax'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir avantaj elde eden sarıkırmızılılar, şimdi tamamen Süper Lig'e konsantre olmuş durumda. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını sürdürmek ve milli araya daha da avantajlı girmek istiyor. Bunun için de bugün tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

İLKAY GÜNDOĞAN VE YUNUS YOK Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün dışında eksik bir futbolcu bulunmuyor. İlkay Gündoğan sakatlığını atlatmasına karşın bugünkü karşılaşmada rirske edilmeyecek ve milli ara sonrasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde formasına kavuşacak. Yunus Akgün ise ameliyat oldu ve en az 1.5 ay olmayacak. Ajax deplasmanında kazanan kadroyu bozmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk, sadece sol kanatta Roland Sallai yerine Hollanda'da iki penaltı kazandıran Barış Alper Yılmaz'a ilk G 11'de şans vermeye hazırlanıyor.