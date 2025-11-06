Victor Osimhen'den gol krallığı ve Leroy Sane açıklaması!

Attığı 3 golle maça damga vuran Victor Osimhen Ajax zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı hem gol krallığı hem de Leroy Sane ile arasında geçen penaltı diyaloğunu hakkında konuştu.

Nijeryalı golcü, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle en iyisini yapmak için mücadele edeceğim."

GOL KRALLIĞI VE SANE AÇIKLAMASI

"Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim. Leroy Sane inanılmaz zeki biri. Çok iyi anlaşıyoruz. Onun gol atmasını istedim. O ise sen bir starsın dedi. Penaltıyı geri çevirdi. Bu takıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eintracht Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen, 2,3 ve 4. haftalarda oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında maçın oyuncusu seçildi.