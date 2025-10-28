CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle Uruguay'a giden Lucas Torreira, Göztepe maçında forma giyememişti. Cumartesi günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:23
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Babası kalp krizi geçiren yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesi babası kalp krizi geçirmesine rağmen sahaya çıkan Lucas Torreira, büyük bir fedakarlık yapmıştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Bodo/Glimt maçı sonrası Uruguay'a giden Torreira, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe maçında forma giyememişti.

Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Uruguaylı yıldızın salı günü 01.00'de İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, Torreira'nın hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılması ve forma giymesi bekleniyor.

Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..."
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Sındırgı 4.8 ile sallandı
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
Andre Onana'dan flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! 11:14
Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! 11:08
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! 10:17
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? 10:42
İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! 10:47
Andre Onana'dan flaş sözler! Andre Onana'dan flaş sözler! 11:03
Daha Eski
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 09:14
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 09:18
Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! 09:20
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı detayları! Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı detayları! 09:36
52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı detayları! 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı detayları! 09:47
Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı 09:49