Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.