Galatasaray'da Lucas Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle Uruguay'a giden Lucas Torreira, Göztepe maçında forma giyememişti. Cumartesi günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Babası kalp krizi geçiren yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesi babası kalp krizi geçirmesine rağmen sahaya çıkan Lucas Torreira, büyük bir fedakarlık yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.
