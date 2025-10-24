CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Canavar modunda

Canavar modunda

Avrupa basını G.Saray'ın 3-1'lik Bodö Glimt galibiyetine geniş yer ayırırken, en dikkat çekici ifadeler Mundo Deportivo'dan Osimhen için geldi: "Osimhen canavar modunda"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Canavar modunda

Şampiyonlar Ligi'ne 1 yıllık aranın ardından yeniden dahil olan G.Saray, özlemini sahadaki üstün futboluyla da gösteriyor. Sarıkırmızılı takımın galibiyeti, oynadığı futbol ve Osimhen'in üstün başarısı Avrupa'da geniş yankı buldu. İşte bazı başlıklar: Mundo Deportivo: Osimhen canavar modunda. Elit seviyede bir forvet. L'Equipe: İstanbul'da Osimhen fırtınası. Goal: G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve bu başarının merkezinde yine Osimhen vardı.

Kicker: Sahada Osimhen gerçeği vardı. Nijeryalı iki gol atarken, üçüncü golün hazırlayıcısı oldu. Sportschau: G.Saray'ın hayat sigortası. Sane ise gol katkısı yapmasa da etkileyici bir performans sergiledi. Foot Mercato: Osimhen 4-5 gol atabilirdi. AS: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ikinci galibiyetini, Norveç ekibi Bodo'nun yaptığı büyük hatalardan yararlanarak elde etti. Sarı-kırmızılılar sahasında üstün bir performans sergileyerek rakibini yendi.

