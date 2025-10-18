CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan 40 milyon Euro'luk operasyon! UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderildi

Bu sezon yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken Galatasaray, mağazacılık ve sponsorluk gelirleriyle de rekorları kırmayı başardı. Avrupa gelirleriyle bütçeyi dengeleyen sarı kırmızılılar UEFA’ya borçsuzluk kağıdını gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) ilk ödemeyi alan Galatasaray'a Liverpool zaferinin ödülü de 2.1 milyon Euro (102.8 milyon TL) galibiyet bonusu oldu. Mağazacılıkta rekor satışlar yapan, sponsorluk gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde tam 40 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Futbolcu maaşlarını zamanında hesaplara yatıran yönetim, ayrıca bonservis taksitlerini de geciktirmeden gönderdi. 40 milyon Euro'luk operasyona imza atan Galatasaray'ı UEFA'dan gelen 23 milyon Euro (1.1 milyar TL) rahatlattı. UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdını' veren sarı-kırmızılı kulüp, gelir-gider dengesini sağladı. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'ı sık sık ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara desteğini gösteriyor.

