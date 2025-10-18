Galatasaray'dan 40 milyon Euro'luk operasyon! UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderildi

UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) ilk ödemeyi alan Galatasaray'a Liverpool zaferinin ödülü de 2.1 milyon Euro (102.8 milyon TL) galibiyet bonusu oldu. Mağazacılıkta rekor satışlar yapan, sponsorluk gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde tam 40 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Futbolcu maaşlarını zamanında hesaplara yatıran yönetim, ayrıca bonservis taksitlerini de geciktirmeden gönderdi. 40 milyon Euro'luk operasyona imza atan Galatasaray'ı UEFA'dan gelen 23 milyon Euro (1.1 milyar TL) rahatlattı. UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdını' veren sarı-kırmızılı kulüp, gelir-gider dengesini sağladı. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'ı sık sık ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara desteğini gösteriyor.