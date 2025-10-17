GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta ile ilgili dikkat çeken haberler geliyor. Kolombiyalı futbolcu son olarak yeni takımında gösterdiği performansla büyük alkış aldı. İşte detaylar...
Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde katılan Carlos Cuesta performansıyla sarı-kırmızılı camiada eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Kolombiyalı futbolcu yaptığı hatalar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekilmişti.
Yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan futbolcuyla ilgili dikkat çeken haberler geliyor.
Vasco da Gama, Brezilya Ligi'nde son olarak deplasmanda Fortaleza'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmaya Carlos Cuesta damga vurdu.
Takvim'in derlediği habere göre; Vasco da Gama futbolcunun sakatlıktan dönüşünün ardından kalesinde yine gol görmedi. Oyuncu başarılı performansıyla kahraman ilan edildi. Maç sonu, Vasco taraftarları Cuesta'ya övgüler yağdırdı.