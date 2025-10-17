CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta ile ilgili dikkat çeken haberler geliyor. Kolombiyalı futbolcu son olarak yeni takımında gösterdiği performansla büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 13:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

Galatasaray'a geçen sezonun ara transfer döneminde katılan Carlos Cuesta performansıyla sarı-kırmızılı camiada eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Kolombiyalı futbolcu yaptığı hatalar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

Yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan futbolcuyla ilgili dikkat çeken haberler geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

Vasco da Gama, Brezilya Ligi'nde son olarak deplasmanda Fortaleza'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmaya Carlos Cuesta damga vurdu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Cuesta yeni takımında kahraman ilan edildi!

Takvim'in derlediği habere göre; Vasco da Gama futbolcunun sakatlıktan dönüşünün ardından kalesinde yine gol görmedi. Oyuncu başarılı performansıyla kahraman ilan edildi. Maç sonu, Vasco taraftarları Cuesta'ya övgüler yağdırdı.

Girona'da Livakovic gerginliği!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
DİĞER
Fenerbahçe'de yolcu sayısı artacak! İngilizler ondan vazgeçmiyor...
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
F.Bahçe'de Ederson gelişmesi!
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri! Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri! 13:31
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı! 12:21
Zaha'dan flaş sözler! "Gerçekten iğrenç" Zaha'dan flaş sözler! "Gerçekten iğrenç" 12:11
Girona'da Livakovic gerginliği! Girona'da Livakovic gerginliği! 11:36
Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i 11:30
Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! 11:13
Daha Eski
Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... 10:54
Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha 10:53
PSG - Strasbourg maçı detayları! PSG - Strasbourg maçı detayları! 10:46
Mourinho gitti transfer yattı! Mourinho gitti transfer yattı! 10:43
Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı 10:36
Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! 10:33