Galatasaray’ın 120’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

120'nci yıl kutlamaları kapsamında ilk olarak kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in kabri ziyaret edildi. Feriköy Mezarlığı'nda Ali Sami Yen'in ruhuna dualar edildikten sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'ne geçildi ve 2024-2025 yılında kazanılan sportif başarıların kupalarının sergilendiği Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.

'BU YIL SADECE BİR YILDÖNÜMÜNÜ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR DÖNÜM NOKTASINI KUTLUYORUZ'

Özbek, Tevfik Fikret Salonu kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Bugün burada, 120 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir okulun duvarlarından filizlenip bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Spor Kulübü'nün doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Doğduğumuz yuvada, Tevfik Fikret Salonu'nda, Galatasaray'ın ebedi değerlerini yaşatmak için toplandık. Bu yıl sadece bir yıldönümünü değil, aynı zamanda bir dönüm noktasını kutluyoruz. Futbolda 25. şampiyonluğumuzu kazanarak beşinci yıldızı formamıza taşıdık. Bu, yalnızca bir sportif başarı değil; 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir" dedi.

'GALATASARAY SADECE FUTBOLDAN İBARET DEĞİLDİR'

Başkan Özbek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak Galatasaray sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta kazandığı onlarca kupayla Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür. Dün, kulübümüzün manevi mirasını taşıyan Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykelinin açılışını gerçekleştirdik. Bu heykel, yalnızca üç büyük ismin hatırası değil; aklın, ahlakın ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de bir simgesidir"

'GALATASARAY KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN, KENDİ GÜCÜYLE AYAKTA DURMALIDIR'

Galatasaray'ın mali bağımsızlığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özbek, "Camiamızın en büyük hedeflerinden biri olan finansal bağımsızlığı sağladığımızı da bugün büyük bir gururla bir kez daha ilan ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylediğimiz bir şey vardı: Galatasaray kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Ve işte bugün, bu hedefe ulaştık. Bankalar Birliği'nden çıkışımızla birlikte Galatasaray artık mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Bugün Galatasaray, Türkiye'de pozitif öz sermayesi olan, sermayesi en yüksek spor kulübüdür. Bu başarı yalnızca bir yönetim başarısı değil; tüm camiamızın ortak aklının, dayanışmasının ve aidiyet duygusunun eseridir" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKENİN HER KÖŞESİNDE BİR GALATASARAY HİKAYESİ VAR'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözlerini şu ifadelerde tamamladı:

"Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun yüzünde Galatasaray sevgisini, gözlerinde umut ışığını gördük. Bu ülkenin her köşesinde bir Galatasaray hikayesi var. Biz, bu hikâyeleri büyütmek, çocukların kalbine dokunmak ve Galatasaray'ı bir sevgi ve umut markası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

120 yıl önce bir grup genç, bu okulun sıralarında büyük bir hayal kurdu:

"Türk olmayan takımları yenmek."

Bugün biz, o hayali çoktan aştık. Artık sadece yenmek değil, örnek olmak hedefindeyiz.

Bu büyük kulübün geçmişine saygı duyarak, geleceğine umutla bakan herkesin günü kutlu olsun. Galatasaray'ı kuranlara, yaşatanlara, emek verenlere; sahada ter döken sporcularımıza ve her koşulda destek veren taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice 120 yıllara, nice zaferlere, nice birlik ve gurur dolu günlere...

Yaşasın Galatasaray!"