Şampiyonluk mesajı

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek yoğun bir tempo içerisine girdi. Dün soluğu eski başkanlardan Adnan Polat ile birlikte Mardin'de alan Başkan Özbek'e burada yoğun bir ilgi gösterilirken iki açılış gerçekleştirildi. İlk olarak Mardin'de GSStore açılışına katılan Özbek, daha sonra ise Adnan Polat G.Saray Spor ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. Mardin'de kısa bir açıklamada bulunan Başkan Özbek, "Bütün G.Saraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Karşılamanızdan ötürü de sizlere teşekkür ederim. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir" diye konuştu.

F.BAHÇELİ MİNİKLERE ÖZEL İLGİ

Adnan Polat G.Saray Spor ve Eğitim Merkezi açılışına her takıma gönül veren futbolseverler katıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve eski başkanlardan Adnan Polat'ın yer aldığı alana iki minik F.Bahçe taraftarı geldi. Özbek ve Polat bu iki F.Bahçeli minik taraftarı yanlarına alarak uzun süre ilgilendi.

POLAT: ÖZBEK DESTEK VERDİ

G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, kendi adını taşıyan tesisin açılışında konuştu. Bu proje için kendilerine destek olan G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür eden Polat, "Polat Vakfı'nın amacı topluma katkıda bulunmak ve faydalı nesiller yetiştirmek. Çocuklar ve gençler için imkanlar sağlamak istiyoruz. Bu vakfı 2023 yılında kurduk. 1 ay sonra deprem oldu ve Polat Vakfı olarak yardımlar yaptık. Ülkemize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.