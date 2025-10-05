Galatasaray’dan Wilfried Singo’nun sağlık durumu hakkında açıklama!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun sağlık durumu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama (strain) tespit edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup, oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Wilfried Singo'nun sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.