Adı Aslan işi destan

Adı Aslan işi destan

Galatasaray, Salah’lı, İsak’lı, Wirtz’li, Gakpo’lu, Ekitike’li, Van Dijk’lı, Liverpool’u Osimhen’in golüyle devirdi. RAMS Park’ı bayram yerine çeviren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk üç puanını aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Adı Aslan işi destan

Aslan, Ali Sami Yen'de kükredi... Son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u dün RAMS Park'ta konuk eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devini evire çevire yendi. 90 dakika boyunca akıllı bir oyun ortaya koyan Galatasaray, onların Salah'ı, İsak'ı Ekitike'si, Wirtz'i, Van Dijk'i, Gakpo'su varsa benim de Osimhen'in Singo'm, Davinson'un, Uğurcan'ım, İcardi'm, Barış'ım, Yunus'um var dedi. Tüm takım sahaya karakter koydu. Liverpool'u İngiltere'ye eli boş gönderdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Cimbom, böylece Düşler Sahnesi'nin ikinci haftasında üç puanı hanesine yazdırdı.

OSİMHEN RAMS PARK'I AYAĞA KALDIRDI

Maça temsilcimiz hızlı başladı. Liverpool'dan korkmadan rakip kaleye saldırdı, henüz ikinci dakikada Barış Alper Yılmaz'la net fırsatı kaçırdı. Bu pozisyon golün habercisiydi. İlk pozisyonda golü kaçıran Barış, bu kez 13. dakikada penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Aslan'ın süper starı Osimhen, RAMS Park'ı ve ekranları başındaki milyonları ayağa kaldırdı: 1-0. İlk yarı bu golle sonuçlandı. İkinci yarıda dakikalar 53'ü gösterdiğinde Osimhen, net bir fırsattan yararlanamadı. Son dakikalarda Liverpool, beraberlik golü için bastırdı. Ancak savunmada duvar ören sarı-kırmızılılar, Liverpool'u kaleye yaklaştırmadı.

3

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda yenemiyor. Aslan, 2001-02 sezonunda Cimbom'la 1-1 berabere kalırken, 2006-07 sezonunda da temsilcimize 3-2 kaybetti. İngiliz ekibi, bu sezon ise Galatasaray'a 1-0'la boyun eğerek İstanbul'daki 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

