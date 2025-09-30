Arne Slot'tan flaş sözler: %20'lik bir penaltı pozisyonunu...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Merseyside ekibinin teknik adamı Arne Slot, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARNE SLOT'UN AÇIKLAMALARI

"Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak."

"Dominik Szoboszlai, penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. %20'lik bir penaltıyı, %100'lük bir penaltıya çeviriyorlar."

"Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı."

"Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi."

"Kalecimiz geriye doğru koşarken bir sıkıntı yaşadı. Henüz tam olarak olanı söylemem mümkün değil. Doktorlar karar verecek."

"Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Burada rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama olduğundan çok fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."