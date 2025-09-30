CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Arne Slot'tan flaş sözler: %20'lik bir penaltı pozisyonunu...

Arne Slot'tan flaş sözler: %20'lik bir penaltı pozisyonunu...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İngiliz ekibinin teknik adamı Arne Slot, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arne Slot'tan flaş sözler: %20'lik bir penaltı pozisyonunu...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Merseyside ekibinin teknik adamı Arne Slot, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARNE SLOT'UN AÇIKLAMALARI

"Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak."

"Dominik Szoboszlai, penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. %20'lik bir penaltıyı, %100'lük bir penaltıya çeviriyorlar."

"Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı."

"Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi."

"Kalecimiz geriye doğru koşarken bir sıkıntı yaşadı. Henüz tam olarak olanı söylemem mümkün değil. Doktorlar karar verecek."

"Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Burada rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama olduğundan çok fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."

UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye dönüyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında...
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 00:48
Bodo ile Tottenham yenişemedi! Bodo ile Tottenham yenişemedi! 00:37
Bayern Münih farkı! Bayern Münih farkı! 00:34
Marsilya evinde farklı kazandı! Marsilya evinde farklı kazandı! 00:34
Frankfurt deplasmanda kayıp! Frankfurt deplasmanda kayıp! 00:31
Inter Prag'ı dağıttı! Inter Prag'ı dağıttı! 00:29
Daha Eski
Chelsea hata yapmadı! Chelsea hata yapmadı! 00:25
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 00:22
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 00:11
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... 23:59
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı 23:36
Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi 23:34