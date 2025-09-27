Futbol sanatçısı

Alanyaspor deplasmanında Mauro İcardi attığı golle ayakta alkışlandı. Galatasaray'ın kaptanı 23'te Singo'nun pasında topuğuyla yaptığı şık vuruşla ağları buldu. İcardi, klasına yakışan bir gol kaydederek taraftarlarını mutlu etti. Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 6. maçında 5. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde sadece 1 maç kaçıran başarılı futbolcu, gollerini sıraladı.

KRALLIĞIN EN GÜÇLÜ ADAYI

Uzun süreli sakatlığının ardından 2025-2026 sezonunda sahalara geri dönen İcardi, Süper Lig'de şu anda en fazla gol atan oyuncu konumunda ve krallık yarışında yine iddialı. 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 6 maçın 5'inde rakip ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı. İcardi, Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor filelerini havalandırdı. İcardi, Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan beri toplamda 56 gol kaydetti.

GOL KRALLIĞINI İSTERİM

Mauro İcardi, çok iyi durumda olduğunu aktarıp, "Çok iyi hissediyorum. Fiziğim çok konuşuldu ama en son 20 yıl önce 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Takım arkadaşlarımla çok çalışıyorum. Gol krallığını isterim ama daha önemlisi kupalar" dedi.