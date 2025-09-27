CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Futbol sanatçısı

Futbol sanatçısı

Cimbom'un dünyaca ünlü forveti İcardi, attığı enfes golle bir kez daha hayranlık uyandırdı. Arjantinli yıldız, klas bir şutla ağları havalandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Futbol sanatçısı

Alanyaspor deplasmanında Mauro İcardi attığı golle ayakta alkışlandı. Galatasaray'ın kaptanı 23'te Singo'nun pasında topuğuyla yaptığı şık vuruşla ağları buldu. İcardi, klasına yakışan bir gol kaydederek taraftarlarını mutlu etti. Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 6. maçında 5. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde sadece 1 maç kaçıran başarılı futbolcu, gollerini sıraladı.

KRALLIĞIN EN GÜÇLÜ ADAYI

Uzun süreli sakatlığının ardından 2025-2026 sezonunda sahalara geri dönen İcardi, Süper Lig'de şu anda en fazla gol atan oyuncu konumunda ve krallık yarışında yine iddialı. 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 6 maçın 5'inde rakip ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı. İcardi, Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor filelerini havalandırdı. İcardi, Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan beri toplamda 56 gol kaydetti.

GOL KRALLIĞINI İSTERİM

Mauro İcardi, çok iyi durumda olduğunu aktarıp, "Çok iyi hissediyorum. Fiziğim çok konuşuldu ama en son 20 yıl önce 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Takım arkadaşlarımla çok çalışıyorum. Gol krallığını isterim ama daha önemlisi kupalar" dedi.

Duran ile ilgili şoke eden iddia!
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
DİĞER
Sadettin Saran düğmeye bastı, yuvaya dönüyor! Tedesco kararı verildi...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05