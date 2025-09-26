CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştıktan sonra, dev rakipler Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax ve Monaco ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 15:05
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın grup maçları programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, dev arenada Liverpool, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco gibi güçlü takımlara karşı mücadele edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri, saatleri ve yayın kanalları taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Galatasaray- Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.

G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
