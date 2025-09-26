Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın grup maçları programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, dev arenada Liverpool, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco gibi güçlü takımlara karşı mücadele edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri, saatleri ve yayın kanalları taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Galatasaray- Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.