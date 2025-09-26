CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira'nın baygınlık geçirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:42
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Okan Buruk, Lucas Torreira'nın devre arasında baygınlık geçirdiğini açıkladı.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi.

İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti."

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

"Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi maalesef, orada hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik."

"RAKİBİMİZİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

"Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

