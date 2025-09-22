CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Premier Lig devi Liverpool'u ağırlayacak olan Galatasaray, zorlu maçtan puan ya da puanlar çıkarmaya çalışacak. Mücadele öncesi İngiliz ekibinde ise İstanbul deplasmanına özel hazırlık yapılıyor. İşte teknik direktör Arne Slot'un kararı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 10:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanında erken dakikalarda Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçen Galatasaray, sahadan 5-1 yenik ayrılarak kötü bir başlangıç yapmıştı.

Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Sarı kırmızılılarda beklenmedik farklı mağlubiyetin ardından gözler, RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu Liverpool maçına çevrildi.

Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçını kaçıran Victor Osimhen'in Premier Lig devine karşı oynanacak olan mücadelede sahalara dönmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Eylül ayı sonuna kadar 3 maça çıkacak olan Okan Buruk'un kadroda ve oyun planında ne gibi değişiklikler yapacağı merak ediliyor.

Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Öte yandan Liverpool'da da yaşanan fikstür yoğunluğu sebebiyle teknik direktör Arne Slot, 5 yıldız oyuncusunu Galatasaray maçına özel olarak dinlendireceğini açıkladı.

Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur maçında Southhampton ile karşılaşacak olan İngiliz devinde Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Mohamed Salah, Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai forma giymeyecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Arne Slot, bu kararını açıklaması ile birlikte 30 Eylül Salı günü saat 22:00'da çıkacağı zorlu RAMS Park deplasmanında tam kadro ve hatasız bir maç geçirmek istediğinin sinyallerini verdi.

G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme!
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi...
DİĞER
Futbolda tartışmaları bitirecek öneri! “Sakatlık numaraları azalacak”
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 11:16
F.Bahçe'nin D. Zagreb maçı hakemi belli oldu! F.Bahçe'nin D. Zagreb maçı hakemi belli oldu! 11:14
G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme! G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme! 11:02
Napoli-Pisa maçı ne zaman? Napoli-Pisa maçı ne zaman? 10:58
Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! 10:55
Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! 10:45
Daha Eski
Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! 10:20
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! 09:55
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! 09:51
Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! 09:44
Alex de Souza'dan Saran'a tebrik Alex de Souza'dan Saran'a tebrik 09:42
Buruk'tan Sane için flaş karar! Buruk'tan Sane için flaş karar! 09:28