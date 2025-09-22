Liverpool'dan Galatasaray maçına özel karar! 5 yıldız oyuncu...

Eylül ayı sonuna kadar 3 maça çıkacak olan Okan Buruk'un kadroda ve oyun planında ne gibi değişiklikler yapacağı merak ediliyor.
Öte yandan Liverpool'da da yaşanan fikstür yoğunluğu sebebiyle teknik direktör Arne Slot, 5 yıldız oyuncusunu Galatasaray maçına özel olarak dinlendireceğini açıkladı.
İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur maçında Southhampton ile karşılaşacak olan İngiliz devinde Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Mohamed Salah, Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai forma giymeyecek.
