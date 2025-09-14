Eintracht Frankfurt’ta Kristensen şoku! Galatasaray maçı öncesi sakatlık krizi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, önemli bir oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Alman ekibi, Danimarkalı savunmacı Rasmus Kristensen'in kas sakatlığı yaşadığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 28 yaşındaki oyuncunun Bayer Leverkusen deplasmanında oynanan karşılaşmada sakatlandığı ve teknik direktör Dino Toppmöller'in planlarında bir süre yer alamayacağı belirtildi.
Rasmus Kristensen hat sich im Auswärtsspiel gegen @bayer04fussball eine Muskelverletzung zugezogen. Der 28-Jährige steht Cheftrainer Dino Toppmöller damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.Gute Besserung, Rasmus! ❤️🩹#SGE | #B04SGE pic.twitter.com/nxX8ZsWBfh— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 14, 2025