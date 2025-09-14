CANLI SKOR ANA SAYFA
Eintracht Frankfurt’ta Kristensen şoku! Galatasaray maçı öncesi sakatlık krizi

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt'un başarılı savunmacısı Rasmus Kristensen, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:32
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, önemli bir oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Alman ekibi, Danimarkalı savunmacı Rasmus Kristensen'in kas sakatlığı yaşadığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 28 yaşındaki oyuncunun Bayer Leverkusen deplasmanında oynanan karşılaşmada sakatlandığı ve teknik direktör Dino Toppmöller'in planlarında bir süre yer alamayacağı belirtildi.

