CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Uğurcan Çakır: Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım

Uğurcan Çakır: Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde bu sezon üst üste 5. galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 20:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan Çakır: Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde bu sezon üst üste 5. galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim. Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun."

Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
TOD-Reklam
DİĞER
Galatasaray’da buzları eriten hareket! Taraftarlar tribüne çağırıp alkışladı...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri!
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Çocukluk aşkım için beklemeye değer" "Çocukluk aşkım için beklemeye değer" 20:10
"G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" "G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" 20:06
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 19:56
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 19:44
Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri! Sergen Yalçın'dan geri dönüş sözleri! 19:38
Icardi neden Metin Oktay selamı verdi? Icardi neden Metin Oktay selamı verdi? 19:31
Daha Eski
Beşiktaşlılardan Sergen Yalçın'a özel pankart! Beşiktaşlılardan Sergen Yalçın'a özel pankart! 19:20
Haliç derbisinde 3 puan Kasımpaşa'nın! Haliç derbisinde 3 puan Kasımpaşa'nın! 19:01
Konyaspor-Alanyaspor | CANLI Konyaspor-Alanyaspor | CANLI 18:54
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 18:27
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 18:18
Boluspor evinde 3 puanı kaptı! Boluspor evinde 3 puanı kaptı! 18:11