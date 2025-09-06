Galatasaray’dan usulsüz bilet girişleriyle ilgili açıklama

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e-bilet sistemlerinin altyapısını sağlayan taşeron şirket çalışanının çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma soktuğunun belirlendiği, yapılan şikayet üzerine emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle sorumluların yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak ya da Passolig kartlarını başkalarına kullandırarak usulsüz giriş yaptırdıklarının da tespit edildiği, bu kişiler hakkında işlem başlatıldığı ve kombine kartlarının iptal edildiği vurgulandı.

Galatasaray, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile iş birliği halinde usulsüzlüklere karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtirken kulübün ve kamunun zarara uğratılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca 6222 Sayılı Kanun'a atıfta bulunularak yetkisiz bilet satışı yapan kişilerin hapis ve adli para cezasıyla karşı karşıya kalacağı hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, maçlara ilişkin bilet ve kombine satışlarının yalnızca kulübün resmi kanalları üzerinden yapılabileceğini vurgularken taraftarlardan bu hususta hassasiyet göstermelerini istedi.

