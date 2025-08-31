CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Büyük usta Icardi

Büyük usta Icardi

67’de Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil olan Arjantinli oyuncu, 90’da topu filelere bıraktı. Bu sezon sahada kaldığı 50 dakikaya iki gol sığdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Büyük usta Icardi
Galatasaray için Mauro İcardi'nin anlamı çok büyük. Sahaya ve tribünlere verdiği enerji ile takımdaki liderliği sarıkırmızılıları bir adım ileriye taşıyor. Bu sezon yavaş yavaş form tutmaya başlayan Anjantinli oyuncu, Karagümrük maçının ardından dün de golünü kaydetti. Çaykur Rizespor önünde 67. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan İcardi, 90'da Roland Sallai'nin pasında topu boş kaleye gönderdi. Bu sezon 3 resmi maçta toplamda 50 dakika sahada kalan İcardi, ligdeki ikinci golünü kaydetti. Süresi arttıkça eski formuna kavuşacağını gösteren 32 yaşındaki oyuncu, orta alandan zaman zaman top dağıttı.
