Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun ayrılığı durumunda kanat transferi için 5-6 isimlik bir liste oluşturdu. Listenin ilk sırasında ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Kevin bulunuyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizine çözüm arıyor. Suudi kulübü NEOM'dan çok ciddi bir teklif alan ve ayrılık için adeta gemileri yakan milli futbolcuyu takımda kalması için henüz ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılık için de hazırlık yapıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

Takvim'in haberine göre yönetim, kanat transferi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Bu listenin ilk sırasında da Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Barış Alper’in yerine ilk aday! Milli futbolcu ayrılırsa Galatasaray’ın B planı hazır

2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Sambacı, TFF'nin 2022 kuralına da uyuyor. Galatasaray yönetimi ilk hedef olarak Barış Alper'i takımda tutmak istiyor. Ancak bu başarılamazsa Kevin için hemen düğmeye basılacak.

