Galatasaray'da beklenen imza! Wilfried Singo transferi tamam

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin ardından savunmaya da takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katıyor.
Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Monaco ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre başarılı oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fransız basınında daha önce çıkan haberlere göre transferin bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya mal olacağı belirtilmişti. Galatasaray'ın, Singo ile 4+1 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.
Savunmadaki çok yönlülüğüyle bilinen Singo, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.