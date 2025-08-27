Galatasaray'da beklenen imza! Wilfried Singo transferi tamam

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin ardından savunmaya da takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katıyor.

Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Monaco ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre başarılı oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlere göre transferin bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya mal olacağı belirtilmişti. Galatasaray'ın, Singo ile 4+1 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Savunmadaki çok yönlülüğüyle bilinen Singo, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.