Ziraat Türkiye Kupası
Günay Güvenç: Gol yememek her zaman güzel

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Günay Güvenç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:57
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Günay Güvenç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI

"Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz."

"Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım."

"Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak."

"Evet 3 maçtır gol yemiyoruz. Kaleciler için söylenen bazı şeyler var, çok gol yenirse kaleci gol yiyor deniyor. Üst üste gol yemeyince de takım yemiyor deniyor. Golleri nasıl takım olarak yiyorsak, gol yemediğimiz maçlarda da takım olarak gol yemiyoruz."

