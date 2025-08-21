Akanji çıkarması

Lige 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı için kadrosunu yıldızlarla doldurmaya kararlı... Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi süper starların ardından Aslan'ın şimdiki hedefi ise; Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji... Sarı-kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki stoperin transferi için dün İngiltere'ye temsilci yolladı. Galatasaray'ın görevlendirdiği yetkili, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşülüp bu transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.

15 MİLYON ÖNERDİ

Avrupa medyasında da bu haber geniş yankı buldu. Özellikle Foot Mercato, sarı- kırmızılıların İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif ilettiğini ancak Manchester City'nin 18 milyon sterlin talep ettiğini yazdı. Haberde; taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı. Öte yandan; Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kadroyu küçültmek istediği için İsviçreli stoperin satışına yeşil ışık yaktı. Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.

CİTY'YE 2022'DE GELDİ

Manchester City, Akanji'yi 2022 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. 3 sezondur İngiliz ekibinde forma giyiyor.

MİLLİ TAKIMDA 71 MAÇ

Manuel Akanji, Nijerya kökenli olmasına rağmen milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı ve İsviçre Milli Takım formasını 2017'den bu yana tam 71 kez terletti.