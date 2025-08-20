CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Diogo Costa için 20 milyon

Diogo Costa için 20 milyon

SKY Sport DE’ye göre sarıkırmızılılar, Portekiz ekibi Porto’nun 25 yaşındaki milli kalecisi Diogo Costa için 20 milyon euro’nun üzerinde bir teklifte bulundu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diogo Costa için 20 milyon

Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ederson ile her konuda anlaşmaya varan ve kulübü Manchester City ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İnter'in kalecisi Yann Sommer'i ise yedekte bekletiyor. Ancak Sommer'i son ihtimal olarak düşünen yönetim, önemli alternatiflere de yöneldi. Porto forması giyen Portekiz Milli Takım kalecisi Diogo Costa için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edildi. SKY Sport DE'nin haberine göre sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki eldiven için kesenin ağzını tamamen açmış durumda.

GENÇ OLMASI ÖNEMLİ ARTI

Haberde sarı-kırmızılıların 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunduğu ifade edilirken ayrıca bonus maddelerinin de önerildiği belirtildi. Porto'nun henüz bu teklife yanıt vermediği öğrenilirken, oyuncunun geç olması da teknik heyeti cezbediyor. Ederson 10 milyon euro seviyesinde bitirse imza attıracak olan sarı-kırmızılılar, 20 milyona çıkacak olursa Diogo Costa'yı tercih edecek. Teknik direktör Okan Buruk iki oyuncuya da onay verirken, Porto'nun vereceği yanıt merakla bekleniyor. Oyuncunun menajeriyle de temaslar başladı.

MANU DA TAKİP EDİYOR

Bu sezon Osimhen başta olmak üzere bazı isimlerde Manchester United ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, Diogo Costa'da da İngiliz ekibiyle yarışabilir. Onana ve Altay'ın önünde bir ismi kadrosuna katmak isteyen United, Donnarumma ve Costa isimleri üzerinde duruyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar da resmi olarak bir adım atmış değil.

Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
G.Saray'dan orta saha hamlesi!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19