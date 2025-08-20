Diogo Costa için 20 milyon

Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ederson ile her konuda anlaşmaya varan ve kulübü Manchester City ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, İnter'in kalecisi Yann Sommer'i ise yedekte bekletiyor. Ancak Sommer'i son ihtimal olarak düşünen yönetim, önemli alternatiflere de yöneldi. Porto forması giyen Portekiz Milli Takım kalecisi Diogo Costa için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edildi. SKY Sport DE'nin haberine göre sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki eldiven için kesenin ağzını tamamen açmış durumda.

GENÇ OLMASI ÖNEMLİ ARTI

Haberde sarı-kırmızılıların 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunduğu ifade edilirken ayrıca bonus maddelerinin de önerildiği belirtildi. Porto'nun henüz bu teklife yanıt vermediği öğrenilirken, oyuncunun geç olması da teknik heyeti cezbediyor. Ederson 10 milyon euro seviyesinde bitirse imza attıracak olan sarı-kırmızılılar, 20 milyona çıkacak olursa Diogo Costa'yı tercih edecek. Teknik direktör Okan Buruk iki oyuncuya da onay verirken, Porto'nun vereceği yanıt merakla bekleniyor. Oyuncunun menajeriyle de temaslar başladı.

MANU DA TAKİP EDİYOR

Bu sezon Osimhen başta olmak üzere bazı isimlerde Manchester United ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, Diogo Costa'da da İngiliz ekibiyle yarışabilir. Onana ve Altay'ın önünde bir ismi kadrosuna katmak isteyen United, Donnarumma ve Costa isimleri üzerinde duruyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar da resmi olarak bir adım atmış değil.