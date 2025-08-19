CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i kabri başında andı

Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i kabri başında andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 110. yıl dönümünde kabri başında andı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 14:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i kabri başında andı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Aşiyan Müzesi'ndeki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak ve dernek başkanları katıldı.

Dursun Özbek, anma töreninde yaptığı konuşmada, çok önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek "Tevfik Fikret'in 110. ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Tevfik Fikret'i en çok duyduğum sene 1961 senesidir. 1961'de Galatasaray Lisesi'ne girdim. Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki koridor Hafızlar Koridoru. Teneffüslerde ders çalışmak için mükemmel bir koridordu. O sessiz koridorda, o muhteşem salonunun önünde tur atarak elimizdeki kitapları okurduk. O kadar önemli bir salona birinin ismi verildiyse bazı şeylere ilham vermiştir, bazı şeyleri hafızalara kazımıştır." ifadelerini kullandı.

Tevfik Fikret'in "bir spor adamı" olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Tevfik Fikret'i sadece okulumuzda müdürlük yaptığı için değil, Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yaptığı için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de ilham olduğu için burada sevgiyle ve saygıyla anmak istiyorum. Kendisi Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yapmış birisidir. Biz Galatasaray Kulübü camiası olarak kendisiyle ne kadar iftihar etsek, ne kadar tarihimizde böyle bir başkanımız olduğu için gururlansak azdır. Bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in fikirlerinden ilham alması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Vefatının 110. yılında burada toplandığımız için teşekkür ediyorum."

Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Süper Lig'in şampiyonunu yapay zeka açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması TFF'den yabancı oyuncu açıklaması 12:59
Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? 12:50
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 12:19
Rangers-Club Brugge maçı detayları! Rangers-Club Brugge maçı detayları! 11:51
Manisa Basket'ten yerli takviyesi Manisa Basket'ten yerli takviyesi 11:35
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 11:35
Daha Eski
Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! Real Madrid-Osasuna maçı bilgileri! 11:06
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! G.Saray'dan Akanji için resmi teklif! 11:06
Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! Beşiktaş'ın UEFA kadrosuna güncelleme! 10:57
Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler Amokachi'den Ndidi'ye övgü dolu sözler 10:39
Trabzonspor 2'de 2 yaptı! Trabzonspor 2'de 2 yaptı! 10:37
Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! Karşıyaka'ya F.Bahçe'den scout transferi! 10:32