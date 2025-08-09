CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa'nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen bir oyuncu arayışına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Genoa'nın Belçikalı savunmacısı Koni De Winter'i transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 11:29
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilecek bir oyuncu talebi üzerine harekete geçen yönetim, daha önce Wilfried Singo ve Manuel Akanji gibi isimleri gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Son olarak İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Tutto Juve muhabiri Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için ciddi bir girişimde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Haberde De Winter ile Inter, Villarreal, Sporting, Bournemouth, Crystal Palace ve West Ham United gibi kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

Genoa'nın 23 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli

De Winter geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 26 resmi maçta 3 gol atıp 7 sarı kart gördü.

