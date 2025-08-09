HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Genoa’nın yıldızına talip! İşte istenen bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen bir oyuncu arayışına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Genoa'nın Belçikalı savunmacısı Koni De Winter'i transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilecek bir oyuncu talebi üzerine harekete geçen yönetim, daha önce Wilfried Singo ve Manuel Akanji gibi isimleri gündemine almıştı.
