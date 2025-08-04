TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

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Cuma günü Gaziantep deplasmanında ligin ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci belirsizliği devam ediyor.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında çok yoğun bir şekilde kaleci aramaya başlayan sarı-kırmızılılar henüz hedefe ulaşamadı.