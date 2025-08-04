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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray yönetimi, kaleci transferini bu hafta sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson için menajer George Gardi aracılığıyla Manchester City ile görüşmeler sürerken sarı-kırmızılılar olası bir olumsuzluk durumuna karşı üç alternatif ismi de gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

Cuma günü Gaziantep deplasmanında ligin ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci belirsizliği devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında çok yoğun bir şekilde kaleci aramaya başlayan sarı-kırmızılılar henüz hedefe ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

CITY İNERSE BU İŞ BİTER!

Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin bu hafta transfere son noktayı koymak istediği ve bu nedenle girişimlere hız verildiği öğrenildi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

Uzun süredir listenin ilk sırasında yer alan Ederson için Manchester City ile pazarlıklar menajer George Gardi aracılığıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

İngiliz kulübünün 10 milyon Euro'nun üzerindeki talebi aşağıya çekilirse bu transferin bitirilmesi hedefleniyor. Ancak yönetim alternatif isimlerini de belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

PSG'de Lucas Chevalier'in gelmesi durumunda 3. kaleci durumuna düşecek olan Matvey Safonov menajerler aracılığıyla önerilmişti. Rus file bekçisi ile ilgili henüz resmi bir girişim yapılmadı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

HAREKETLİ HAFTA OLACAK

Olympiakos formasını giyen Konsantinos Tzolakis ve Antwerp'den Senne Lammens de Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var

Sarı-kırmızılıların ayrıca ismi basında yer almamış bir isimle daha dirsek temasında olduğu gelen bilgiler arasında.

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