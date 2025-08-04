HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da 4 koldan kaleci harekatı! Ederson olmazsa 3 alternatif var
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray yönetimi, kaleci transferini bu hafta sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Ederson için menajer George Gardi aracılığıyla Manchester City ile görüşmeler sürerken sarı-kırmızılılar olası bir olumsuzluk durumuna karşı üç alternatif ismi de gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)