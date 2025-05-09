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Haberler Galatasaray Tenerife-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tenerife-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Iberostar Tenerife ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu Final Four eşleşmelerinde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kritik maçta final biletini alan taraf olmayı amaçlıyor. Dörtlü Final'e en fazla katılan Tenerife'ye karşı hata yapmak istemeyen temsilcimiz, Yakup Sekizkök önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Peki, Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 15:37
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Tenerife-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Iberostar Tenerife ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk defa Final Four'da mücadele eden sarı-kırmızılılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Final biletini alan taraf olmayı amaçlayan Galatasaray, Yakup Sekizkök önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Dörtlü Final'e en fazla katılan takım olan Iberostar Tenerife ise Galatasaray karşısında adını bir kez daha finale yazdırmak istiyor. Kritik karşılaşma basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pabellón Insular Santiago Martín Stadyumu'nda oynanacak Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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