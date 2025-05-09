Tenerife-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Iberostar Tenerife ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk defa Final Four'da mücadele eden sarı-kırmızılılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Final biletini alan taraf olmayı amaçlayan Galatasaray, Yakup Sekizkök önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Dörtlü Final'e en fazla katılan takım olan Iberostar Tenerife ise Galatasaray karşısında adını bir kez daha finale yazdırmak istiyor. Kritik karşılaşma basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pabellón Insular Santiago Martín Stadyumu'nda oynanacak Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IBEROSTAR TENERIFE- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE